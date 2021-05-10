Toprağı korumak için eylem planı hazırladık

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, iklim değişikliğinin, tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye'yi de olumsuz etkilediğini belirterek, "Etkilerini önümüzdeki yıllarda daha fazla hissedeceğimizi öngörerek su ve toprağımızı korumak için oluşturacağımız eylemleri hayata geçireceğiz. Türkiye'nin geleceği 1. Su Şurası'nda masaya yatırılacak" ifadelerini kullandı. Pakdemirli, Türkiye'nin su kıtlığı yaşamadığının ancak iklim değişikliği, yağış azlığı gibi sebeplerle kuraklığa maruz kaldığının altını çizerek, başta tarımsal üretimde kullanılan su olmak üzere sanayi ve konutlarda kullanılan suyun kıymetinin bilinerek hareket edilmesi gerektiğine dikkati çekti. Pakdemirli, şunları kaydetti: "Su Şurası ile mevcut su kaynaklarının miktar ve kalite açısından tarım, sanayi ve içme-kullanma suyu sektörleri olmak üzere verimli şekilde kullanılması için gerekli politikaların, stratejilerin ve tedbirlerin belirlenmesini amaçlıyoruz."