Tüketici bandrollü üründe sorgulamayı sevdi

GELİR İdaresi Başkanlığı'nca geliştirilen bandrollü ürün izleme sistemi mobil uygulaması büyük ilgi gördü. Uygulamayı indirenlerin sayısı 400 bine yaklaştı. Gelir İdaresi geçen yıl 24 milyonun üzerinde bandrollü ürünü denetledi. Ürün İzleme Sistemi kapsamındaki denetimler, vergi dairesi başkanlıkları ve defterdarlıklara bağlı özel eğitimli bandrol denetim ekiplerince mobil denetim cihazları da kullanılarak yapılıyor. Yapılan denetim sayısı da 38 bini geçti. Savcılığa 35 bine yakın bandrolsüz, 155 binin üzerinde taklit bandrollü alkollü içki bildirildi. Tütün ürünlerinde de 430 bine yakın bandrolsüz ürün tespit edildi.