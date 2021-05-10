Uzaktan çalışma veriyi yüzde 50 artırdı

Salgınla mücadele sürecinde evler ofis oldu, uzaktan çalışma ve eğitim Türkiye'nin internet kullanımını zirveye taşıdı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, pandemi nedeni ile uzaktan çalışma, toplantı, sosyal ağlar, video ile görüşme gibi uygulamalar sonucu sabit ve mobil abonelerin veri kullanımının yüzde 50'den fazla arttığını söyledi. Karaismailoğlu, "Sabit internet abone sayısının yıllık artış oranı yüzde 25'e ulaştı" dedi.Salgın döneminde sokağa çıkma kısıtlamalarının da etkisiyle Türkiye'de internet ve sosyal medya kullanımı dünya ortalamasını geçti. Türkiye'de günlük internet kullanımı dünya ortalamasını 1 saat geçerek 7 saat 57 dakikaya çıktı. Bakan Karaismailoğlu, mart ayı itibarıyla sabit internet abonesi sayısının 17.2 milyonu, fiber abone sayısının da 4.3 milyonu aştığını belirterek, "Son bir yılda sabit internet sayısı, özellikle pandeminin de etkisiyle hızlı bir şekilde artmış olup yıllık artış oranı yüzde 25'e ulaştı. Kırsal alanların haricinde hanelerin tamamına yakınında sabit internet altyapısı var. Fiber abone sayısı 2010'da 150 bin civarındayken şu anda her dört sabit genişbant abonesinden biri fiber internet hizmeti almaktadır. Son yıllarda sektörde sabit internet tarafında en büyük gelişme gösterilen hizmet türü fiber abonelik oldu" değerlendirmesini yaptı. Bakan Karaismailoğlu, pandemi ile uzaktan çalışmanın yaygınlaştığına dikkat çekerek, 2020 yılında sabit ve mobil abonelerin veri kullanım miktarının iki katına çıktığına dikkat çekti.BAKAN Karaismailoğlu, Türkiye'de 5G teknolojisine yerli ve milli olarak geliştirilen altyapı ürünleri ile geçileceğini belirterek, "Bunun için 2017'de Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi kuruldu. HTK, içinde 130 firmayı ve 8 binden fazla çalışanı barındıran bir hal aldı. 'Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi' geliştirildi" dedi.