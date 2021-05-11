1 ayda 550 bin kişiye istihdam

Geçen yılı ekonomik büyüme ile kapatan nadir ülkeler arasına giren Türkiye, yılın ilk çeyreğini de beklentilerin üstünde performansla tamamladı. Ekonominin ilk çeyrekte yüzde 8'in üzerinde büyümesi beklenirken, bu performans istihdama da yansıdı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından dün açıklanan verilere göre, işsizlik oranı martta bir önceki aya göre 0.1 puan azalarak yüzde 13.1'e indi. Söz konusu ayda genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0.7 puanlık azalışla yüzde 25, istihdam oranı 1.4 puanlık artışla yüzde 31.4 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı, martta bir önceki aya göre 2.3 puan azalarak yüzde 25.8 oldu.Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, martta aylık bazda 550 bin artarak 28 milyon 89 bin kişi olurken, istihdam oranı 0.8 puanlık artışla yüzde 44.3 olarak kayıtlara geçti. Bu dönemde istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 15 bin kişi, sanayi sektöründe 480 bin kişi, inşaat sektöründe 81 bin kişi artarken hizmet sektöründe 27 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 17.3'ü tarım, yüzde 22'si sanayi, yüzde 6.4'ü inşaat, yüzde 54.3'ü ise hizmet sektöründe yer aldı. İstihdamda ilk çeyrekteki artış 1 milyon 277 bin oldu.MART sonu itibarıyla son 1 yılda istihdamdaki artış 1 milyon 726 bin kişi oldu. Aynı dönemde işsiz sayısı ise 283 bin kişi arttı. Son 1 yılda istihdam artışının 733 bini tarımda, 576 bini sanayide, 399 bini inşaatta, 17 bini hizmet sektöründe oluştu. Son 1 yılda istihdamdaki artışın 1 milyon 250 bini erkeklerde, 476 bini kadınlarda oluştu.