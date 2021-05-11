Altın üretiminde rekor hedefi! Bakan Dönmez'den önemli açıklamalar

Türkiye'de altın madenciliğine yerli ve yabancı yatırımcılar 6 milyar dolar yatırım gerçekleştirdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, altın ve altınlı kompleks maden ruhsatlı işletmelerde 9 bin 500 personelin istihdam edildiğini söyledi. Bakan Dönmez, Türkiye'nin 2019'da 24 ruhsattan 39 ton, geçen yıl da Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak 42 ton altın üretimi gerçekleştirdiğini anımsattı.

Bakan Dönmez, geçen yıl altın üretimi ile ekonomiye sağlanan katkının 2.4 milyar dolar olduğunu, bu yıl bunun üzerine çıkılacağını belirterek, hedefin yurtiçindeki talebin en az yarısını yerli kaynaktan karşılamak olduğunu ifade etti. Bakan Dönmez, altın madeni işletmeciliğinde, yerinde siyanür liçi uygulanan maden ruhsat alanı bulunmadığının altını çizdi. Son yirmi yılda Türkiye'de üretilen altın miktarı 380 tonu geçti.

HAZİNE YASA ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

Ekonomi reformu kapsamında altının da aralarında yer aldığı kıymetli madenler piyasası, rafineriler, kuyumcular, ayar evlerini de kapsayacak şekilde tüm aktörleriyle yeniden düzenleniyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca yılsonuna kadar yaşama geçirilecek yasal düzenlemeyle kıymetli madenlerin ithalatı sonrası kaydedilen aşamalar daha şeffaf ve izlenebilir hale getirilecek. Piyasada kayıt dışılığın azaltılması için ilave tedbirler alınacak.

İTHALATA BAĞIMLILIK AZALACAK

Türkiye her yıl madencilikte 30 milyar dolara yakın dış ticaret açığı verirken bunun 25 milyar doları altından kaynaklanıyor. Türkiye'nin altın ithalatı 150-200 ton arasında değişiyor. Geçen yıl 260 ton civarında altın ithalatı gerçekleşti. Türkiye'nin ithal ettiği altının yarısını üretmesi durumunda 12.5 milyar dolar ülkede kalacak. Dünya genelinde altın üretiminde Çin, Avustralya, Rusya, ABD, Peru, Güney Afrika, Kanada, Meksika, Endonezya, Brezilya ve Gana gibi ülkeler başı çekiyor. Türkiye yurtiçindeki faaliyetlerinin yanı sıra yurtdışında da altın arayışlarını sürdürüyor. Maden Teknik Arama, Sudan'da bir altın sahasını arama hakkını elde ederken, Özbekistan'da da altın üzerine bir arama ruhsatı bulunuyor.