Kayseri Ticaret Odası, hatıra ormanı kuruyor

Kayseri Ticaret Odası (KTO), sosyal sorumluluk projeleri kapsamında, Kayseri – Ankara Karayolu Boğazköprü Kuzey Çevreyolu mevkiinde "Hatıra Ormanı" oluşturacak. Orman Bölge Müdürlüğü tarafından KTO'ya tahsis edilen arazide ilk etapta 25 bin olmak üzere toplamda yaklaşık 70 bin fidanın doğaya kazandırılması hedefleniyor. 2019 yılından bu yana Hatıra Ormanı kurulması yönünde gerçekleştirilen çalışmaların sonuç vermesiyle birlikte Orman Bölge Müdürlüğü'nde sertifika töreni gerçekleştirildi. Bölge Müdürü İsa Çapkın'ın hazır bulunduğu törene KTO Başkanı Ömer Gülsoy, Başkan Yardımcısı Hacı Bekir Kuzucu, Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin Mercan ile Mustafa Okutan katıldı.

GÜLSOY; "HER BİR ÜYEMİZ ADINA BİR FİDAN DİKECEĞİZ"

Törende konuşan Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, "Şehrimizin giriş noktası olan Boğaz Köprü mevkiine, odamıza ve üyelerimize yakışır bir hatıra ormanı oluşturmak için uzun zamandır gayret gösteriyoruz. Kayseri Ticaret Odası Hatıra Ormanı'nda 'Her bir üyemiz adına bir fidan' sloganıyla toplam 21 bin üyemiz adına fidanı toprakla buluşturmayı amaçlıyoruz. Kayserimize yakışacak olan bu projede ayrıca; Hatıra Ormanımızın bulunduğu alana 40 metre uzunluğunda Türk Bayrağı ile Odamızın Orman Bölge Müdürlüğü'nün ambleminin olduğu bir tabela yer alacak. Doğaya verilebilecek en güzel hediye ağaç dikmektir. Şehrimizin güzelliğini güzellik katacak bir orman oluşturmak istiyoruz. Önümüzdeki günlerde yapacağımız bir etkinlikle Sedir, Ardıç, Mahlep, Akasya ve Badem gibi birçok türden oluşan fidanlarımızı toprakla buluşturacağız." diye konuştu.

YEŞİL VE GÜZEL BİR ORMAN OLACAK

Kayseri Orman Bölge Müdürü İsa Çapkın'da, "Kayseri Ticaret Odası'nın hayırlı ve anlamlı bir işe vesile olduğu için teşekkür ediyorum. Hatıra Ormanı kurulacağı yer de şehrimizin girişi olmasından dolayı çok önemli bir konumda. Yeşil ve güzel bir orman olacağını düşünüyoruz. Üyeleriniz ve şehrimiz adına güzel bir hizmet olacaktır." dedi. Konuşmaların ardından Bölge Müdürü Çapkın, Başkan Gülsoy'a Hatıra Ormanı Sertifikası'nı takdim etti.