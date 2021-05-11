Nisan ayı ihracatının yüzde 15’i Kocaeli’nden gerçekleşti

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Mart ayı sanayi üretim endeksini, dış ticaret rakamlarını ve Mart ayı ödemeler dengesine ilişkin rakamları değerlendirdi. İlk olarak TÜİK tarafından açıklanan Mart ayı sanayi üretim endeksine ilişkin konuşan başkan Ayhan Zeytinoğlu, sanayi üretiminde gerçekleşen yıllık yüzde 16.6'lık artışın yüksek olmakla birlikte, geçen yıl Covid-19 etkisiyle düşük oranlı büyümelerden kaynaklı baz etkisini de içerdiği için yıllık artıştan ziyade aylık artışın dikkate alınması gerektiğini söyledi. Başkan Zeytinoğlu şöyle devam etti: "Sanayi üretim endeksi Mart'ta yıllık yüzde 16.16, aylık yüzde 0.7 arttı." Dedi.

ÜRETİM ARTIŞINI BEKLİYORDUK

Martta gerçekleştirdiğimiz tarihi rekor ihracat ile üretim artışının devam edeceğini bekliyorduk. Aylık artışta sektörlerin katkısına baktığımızda, imalat sanayiden yüzde 0.3, elektrik, gaz buhar sanayinden yüzde 7.3, ara malı üretiminden yüzde 1.3, enerji sektöründen yüzde 6.2 ve ana metal sanayinden de yüzde 1'lik artışlar geldiğini görüyoruz." Başkan Zeytinoğlu, ekonomik büyümenin önemli belirleyicisi olan sanayi üretiminde yılın ilk çeyreğindeki artışın geçen yılın iki buçuk katı olduğunu belirterek, "Bu, ilk çeyrek büyümesine sanayiden önemli katkı geleceğine işaret"

İHRACATÇI FİRMALARI KUTLADI

Kocaeli Gümrükleri tarafından açıklanan Nisan ayı Kocaeli dış ticaret rakamlarını olumlu karşılayan Başkan Zeytinoğlu, "Nisan ayında ilimizden 2 milyar 847 milyon dolar ihracat ve 5 milyar 257 milyon dolar ithalat yapıldı. Nisan ayı ihracatının yüzde 15'i ilimizden gerçekleşti. Nisan ayında ihracatımıza en büyük katkı ilimizin öncü sektörlerinden otomotiv ve kimyanın yanında demir, çelik, makine, plastik ve mamulleri sektörlerinden geldi. Buradan tüm ihracatçı firmalarımızı kutluyoruz" ifadelerini kullandı.

CARİ AÇIĞA OLUMLU YANSIYACAK

Son olarak T.C. Merkez Bankası tarafından açıklanan Mart ayı ödemeler dengesi verilerine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Zeytinoğlu, "Mart ayında cari denge 3 milyar 329 milyon dolar açık verdi. Yıllık açık 36 milyar 192 milyon dolara geriledi. Bu gelişmede ana etken dış ticaret açığındaki daralma oldu. Mart ayında dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre 1.4 milyar dolar gerileyerek 2.9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Hizmetler gelirlerinin katkısı ise geçen yıla göre 374 milyon dolar artarak 767 milyon dolar oldu" ifadesini kullandı. Zeytinoğlu, nisan ayında da dış ticaret açığındaki gerilemenin cari açığa olumlu yansıyacağını söyledi