Sanayici kendi anayasasını değiştirdi

Aile Anayasası rehberinde Türkiye'deki aile şirketlerinin oranının yüzde 95'le dünya ortalamasının çok üzerinde olduğuna dikkat çekilerek şu tespitler ve tavsiyelere yer verildi; Türkiye'de ömrü 25 yılı geçmeyen aile şirketlerinin ikinci nesle ulaşma oranı yüzde 30, üçüncü nesle yüzde 12 ve dördüncü nesle ulaşma oranı yüzde 3'te kalıyor. Bu da şirketlerin kuşaklar arası devrinde problem yaşandığını ortaya koyuyor. Bu da kurumsallaşmanın kaçınılmaz olduğunu gösteriyor.

AİLE KONSEYİ OLUŞTURULMALI

Yasalara göre kurulan yönetim, icra ve denetim kurulunun yanı sıra Aile Konseyi oluşturulmalı. Konsey, şirket yönetiminde görev alıp almadığına bakılmadan şirkette hissesi olan aile bireyleri ve bunların alt, üst soylarından 15 yaşını dolduran kişilerden oluşmalı. Tüm hissedarlar Aile Konseyi'ne mal beyanında bulunmalı ve şahsi yatırım yaparken de Konsey'e danışmalı. Konseyin etkinliğini artırmak üzere aile dışından danışmanlar da dâhil edilmeli. Konsey kararları hukuki düzenlemelere, işletmecilik ilkelerine ayrılı olmamalı. Konsey başkanının görev süresi anayasada belirlenmeli. Şirket yapısını değiştirecek kararlar da Konsey tarafından alınmalı. Şirketin vizyonu, misyonu genç nesillere öğretilmeli, benimsetilmeli.

SİYASİ PARTİLERLE İLİŞKİLERE DİKKAT

Aile Anayasası'nda paranın, gücün, aile mülkiyet ve mirasının nasıl dağıtılacağı konusunda ilkeler açıkça ortaya konmalı. Aile bireylerinin siyasi parti ve derneklerle ilişkileri tanımlanmalı, buralardaki görevlerin sınırları belirlenmeli. Dernek, vakıf gibi yapılara yapılacak yardım ve bağışların sınırları netleştirilmeli. Aile bireylerinden herhangi birinin kumar, şans oyunlarına düşkünlüğü durumunda uygulanacak tedbir, müeyyidelerin kapsamı açık, net ortaya konmalı. Ailenin ve şirketin en çok önem verdiği değerler şirketin tüm çalışanlarına anlatılmalı ve öğretilmeli.

AYNI ARAÇ, UÇAK KULLANILMAMALI

Şirket yönetiminde bulunan kişilerin aynı anda trafik kazası sonucu sakatlık ve ölüm riskine karşı

Aynı araç içinde seyahat yapmalarının önüne geçebilecek tedbirler getirilmeli. Her bir aile bireyinin aldığı eğitim, iş deneyimi, teknik bilgi, performans ve yeteneği ölçüsünde şirket bünyesinde istihdam edileceği açık ve net ortaya konulmalı. Ailevi sorunların işyerlerine, şirket sorunlarının aile ortamına taşınmamanın gerekliliği belirtilmeli. Kar payının hangi oranlarda hissedarlara dağıtımı yetkili kurullarca gerçekleştirilmeli. Aile hesapları ile şirket hesaplarının birbirinden ayrı olduğunun benimsenmesi için, aile bireylerinin şirket kaynaklarını kullanarak yapmış

olduğu harcamaları ne şekilde geri ödeyeceği hususunda ilkeler oluşturulmalı. Şirket tarafından eğitim destek fonu oluşturulması sağlanmalı.