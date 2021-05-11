Siparişler 5 kat hızlı hazırlanacak

İleri teknoloji ve inovasyonu iş yapış biçimlerine entegre eden Migros, e-sipariş toplamada büyük önem taşıyan robotik teknolojiler konusunda dünyada alanında ilk olan yeni bir uygulamaya imza attı. Tamamen Migros ve Asis Otomasyon'daki Türk mühendisler tarafından geliştirilen robot destekli ürün toplama asistanı TARO, yoğun talep artışına yanıt olarak ürün siparişlerinin hazırlanmasına büyük bir hız kazandırıyor. Migros Ticaret İcra Başkanı Özgür Tort, "Mağaza depolarımızda kullanıma aldığımız robot destekli ürün toplama asistanı TARO ile hızımıza hız kattık, online siparişlerdeki ürün toplama hızımız 5 katına çıktı. Robot, perakende sektöründe teknolojik anlamda gelinen son nokta" dedi.