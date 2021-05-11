Son dakika haberi: Otomobil sahipleri dikkat! Yeni düzenleme geliyor...

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere verildi: "Benzer bir belirsizlik trafik kazaları nedeniyle oluşan sağlık giderlerinin ödenmesi konusunda da yaşanmaktadır. 2011- 2020 döneminde sigorta sektörü kanuni yükümlülüğü kapsamında SGK'ya 8.8 milyar TL prim aktarımı gerçekleştirmesine ve yükümlülüğü sona ermesine rağmen aynı dönemde toplamda 522 milyon TL ek ödeme yapmak durumunda kalmıştır. Sonuç itibarıyla, 2011-2020 döneminde zorunlu trafik sigortasında toplamda 7 milyar TL zarar açıklayan sigorta sektörü açısından yıllardır süregelen belirsizlik ortamına tekrar geri dönülmesi söz konusu ürünün sürdürülebilirliği açısından ciddi bir risk oluşturmaktadır."