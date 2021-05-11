Teknolojinin olanaklarıyla engeller kalkıyor

Sosyal sorumluluk çalışmalarında fırsat eşitliğini odağa aldıklarını belirten Türk Telekom, teknolojinin olanaklarını insana fayda için kullanarak engelsiz bir yaşam için çalışmalar yürüttüğünü duyurdu. Telefon Kütüphanesi projesi, görme engellilerin sesli kitap ve sanat eserlerine ücretsiz erişebilmelerine imkân sağlarken, İlaç Barkodu Okuma ve Para Tanıma gibi uygulamalarla da görme engellilerin hayatını kolaylaştırmak hedefleniyor. Mayıs Engelliler Haftası kapsamında değerlendirmelerde bulunan Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Teknolojinin olanaklarından herkesin ihtiyaçları doğrultusunda yararlanması bizim için çok önemli" dedi.