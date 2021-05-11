Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Uçuş ekipleri 14 ay sonraki sefer için bayrak açtı
Giriş Tarihi: 11.5.2021 15:14

Uçuş ekipleri 14 ay sonraki sefer için bayrak açtı

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Uçuş ekipleri 14 ay sonraki sefer için bayrak açtı

Koronavirüs salgını nedeniyle ara verdiği uçuşlarına 14 ay sonra yeniden başlayan GulfAir’in uçuş ekipleri uçağın önünde Türk ve Bahreyn bayrakları açtı.

Bayreyn'in ulusal havayolu şirketi GulfAir, koronavirüs salgını edeniyle ara verdiği Türkiye uçuşlarına 14 ay sonra yeniden başladı. Bugün öğlen saatlerinde İstanbul Havalimanı'na inen Airbus320 tipi uçağın yolcuları ve uçuş ekipleri, havayolu şirketine yeri hizmeti veren Turkish Gorund Services (TGS) görevlileri tarafından çiçeklerle karşılandı. Uçuş ekipleri 14 ay sonra gerçekleştirilen ilk uçuşun anısına aprona inerek uçağın önünde Türkiye ve Bahreyn bayrakları ile hatıra fotoğrafı çektirdiler. Şirketi, Salı ve Cumartesi günleri olmak üzere İstanbul Havalimanı'na haftada iki gün karşılıklı olarak sefer düzenleyecek.

piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Uçuş ekipleri 14 ay sonraki sefer için bayrak açtı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA