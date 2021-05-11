Uçuş ekipleri 14 ay sonraki sefer için bayrak açtı

Bayreyn'in ulusal havayolu şirketi GulfAir, koronavirüs salgını edeniyle ara verdiği Türkiye uçuşlarına 14 ay sonra yeniden başladı. Bugün öğlen saatlerinde İstanbul Havalimanı'na inen Airbus320 tipi uçağın yolcuları ve uçuş ekipleri, havayolu şirketine yeri hizmeti veren Turkish Gorund Services (TGS) görevlileri tarafından çiçeklerle karşılandı. Uçuş ekipleri 14 ay sonra gerçekleştirilen ilk uçuşun anısına aprona inerek uçağın önünde Türkiye ve Bahreyn bayrakları ile hatıra fotoğrafı çektirdiler. Şirketi, Salı ve Cumartesi günleri olmak üzere İstanbul Havalimanı'na haftada iki gün karşılıklı olarak sefer düzenleyecek.