1 milyon işçiye ikramiye

Yaklaşık 1 milyon kamu işçisine ilave tediye (ikramiye) ödemeleri dün başladı. Yeraltında çalışan maden içişleri de ikramiyelerinin tamamını 24 Aralık'ta alacak. Asgari ücretle çalışan bir işçiye 13 günlük ücreti karşılığı en az bin 102 lira ikramiye ödenirken, ücret arttıkça tutar da artacak. Dört taksit olarak ödenen 52 günlük ikramiye tutarı 3 bin 650 lirayı buluyor. Taşerondan kadroya geçen işçilere de ilave tediye alıyor.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kamu işçilerine ilave tediyenin ilk taksitinin 29 Ocak'ta ödendiğini anımsattı. İlave tediyelerinin ikinci taksitinin yatırılacağını duyuran Bilgin, "El emeği ve alın teri ile ülkemizin kalkınmasında en ön safta yer alan, omuz omuza verip geleceği inşa eden işçi kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. Kamu işçileri ve 4D'li sürekli işçilere her yıl ilave tediye ödeniyor. İşçilerin aldığı brüt maaş üzerinden 52 günlük tediye hesaplanıyor. Hesaplamadan çıkan tutardan sosyal güvenlik primi, gelir vergisi ve damga vergisi düşülüyor. Kadroya geçen taşeron işçilerle birlikte bir milyonun üzerinde kamu işçisine 13 günlük ilave tediye ödemelerinin ikinci taksiti de dün hesaplara yatırıldı. Böylece işçiler Ramazan Bayramı'na girmeden tediyelerini almış oldu.Bu ikramiyelere haciz konulamayacağı Yargıtay kararıyla da hüküm altına alınmış bulunuyor. Yıl boyu çalışmayan işçilere de çalıştıkları süre oranında ödeme yapılıyor. Ödemeler dört taksit Ocak, Mayıs, Eylül ve Aralık aylarında 13'er günlük tediye olarak yapılıyor. Toplamda 52 günlük ilave tediyesi yıl içinde yatırılmış oluyor.Hükümet, İş Kanunu ve uzaktan çalışma mevzuatını yeni iş modelleri ile uyum sağlayacak şekilde revize etmek için kolları sıvadı. Pandemide yaygın şekilde kullanılan evden, uzaktan, vardiyalı, kısmi süreli çalışmayla birlikte kamuda yeni iş modelleri oluşturulacak. Dönüşümlü iş paylaşımı, dağıtılmış işgücü modeli, ödünç iş ilişkisi, yıllık iş süreleri modeli gibi uygulamalar devreye girecek. Kamu kurum ve kuruluşlarında esnek çalışma yöntemleri uygulanırken, mali, sosyal hak, yardımlar gibi özlük haklar ise saklı kalacak.