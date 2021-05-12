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Giriş Tarihi: 12.5.2021 10:13 Son Güncelleme: 12.5.2021 10:17

Bakan Dönmez'den 'yenilenebilir enerji' açıklaması

AA
Bakan Dönmez'den 'yenilenebilir enerji' açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı , "Toplam kurulu güçte 100 bin megavat sınırına yaklaştık. Bugün, kurulu gücümüzün yüzde 52,3’lük kısmı yenilenebilir enerji kaynaklı" açıklamasında bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Toplam kurulu güçte 100 bin megavat sınırına yaklaştık. Bugün, kurulu gücümüzün yüzde 52,3'lük kısmı yenilenebilir enerji kaynaklı" dedi.

Bakan Fatih Dönmez, "Türkiye, küresel sera gazı emisyonunun azaltılması için ulusal eylem planını büyük bir titizlikle uygulamaktadır. Ancak, gelişmiş ülkelerin sera gazı salımında tarihsel sorumluluklarının hatırlatılarak, oluşacak bütün yükün ülkelerin kapasiteleri oranında adil bir şekilde dağıtılmasından yanayız." ifadelerini kullandı.

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Bakan Dönmez'den 'yenilenebilir enerji' açıklaması
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