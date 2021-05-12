Dünyanın ağzını tatlandırdık: 2 milyar dolarlık şekerli mamül ihraç edildi

ŞEMAD Başkanı Kopuz, SABAH'a yaptığı değerlendirmede pandemi sebebiyle bu yıl şeker ve çikolata satışlarının düşük oranda seyrettiğini belirterek, "Genel anlamda yıllık satışlara baktığımızda tüketicinin sağlığını koruyan, gıda güvenirliğine dikkat eden markaların satışında düşüş olmadı. Ancak yıllık satışların büyük bir bölümü bayramlarda gerçekleştiriliyordu. Geçen sene Ramazan Bayram'ında, Kovid-19 ve sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle satışlar yüksek olmadı. Bu bayram öncesi de çok yüksek oranda bir satış hacmi gerçekleşmedi" diye konuştu.

Şirketlerin Kovid-19 sonrası yeni tüketici trendlerini ve taleplerini yakından takip ederek, pazarın ihtiyaçlarına göre üretim yaptıklarını belirten Kopuz, "Normal şartlarda şeker tüketimi çikolataya göre daha fazla olurdu, ancak bunun çoğunluğunu bayram şekeri dediğimiz grup oluştururdu. Bayramdaki kısıtlamalar nedeniyle iç pazarda bu gruptaki satış hacmi Kovid-19 öncesine göre düşük seyrediyor" şeklinde konuştu.

FİYAT ARTIŞI YÜKSEK DEĞİL

Pandemi sebebiyle maliyetlerin arttığına da dikkat çeken Kopuz,şöyle devam etti:"Maliyetler tabii biraz arttı ancak, hammaddenin çoğunu Türkiye'den temin ettiğimiz için şekerli mamul ürünlerinde yüksek fiyat artışları söz konusu değil. Genel anlamda tüm dünyada gıda fiyatlarında enflasyon var ama şekerli mamullerde şu an için çok yüksek değil. Ancak önümüzdeki yıllarda hammadde temininin sürdürülebilirliği konusunda sıkıntılar yaşayabileceğimizi öngörüyoruz."

İHRACAT 2 MİLYAR DOLAR SEVİYESİNDE

Sektörün ihracat rakamlarına da değinen Kopuz, "2020'de şeker ve şekerli mamuller sektöründe 1,9 milyar dolar ihracat, 415 bin dolar ithalat gerçekleştirildi. 1,5 milyar dolarlık dış ticaret fazlası veren ve ithalatının 4,5 katı ihracat yapan sektör, net ihracatçı konumundadır.2020 yılında en fazla ihraç edilen ürün gruplarını bisküviler, gofret ve waffle ile sakızlı jöleli şekerler olarak sırasıyla sayabiliriz. 2020'de bir önceki yıla göre bisküvi ihracatı yüzde 3,1, gofret ve waffle ihracatı yüzde 1,2, sakızlı jöleli şekerler ihracatı yüzde 7 arttı. Bir önceki yılın aynı dönem aralığına baktığımızda ihracatta yaklaşık 58 milyon dolar artış görüyoruz" ifadelerini kullandı.

MARKA ÜRÜNLERİ TERCİH EDİN

Vatandaşa doğru ve güvenilir ürün tüketmeleri konusunda da uyarılarda bulunan Kopuz, "Son dönemlerde tüketicilerin bilinçlenmesi ve denetimlerin arttırılması ile merdiven altı üretimlerde azalma olsa da ne yazık ki hala devam edenler mevcut. Bu nedenle tüketicilerin sağlığını koruyan, gıda güvenliğine dikkat eden firmalarımızın markalı ürünlerini tüketmeleri çok önemli. Özellikle Bayramlarda ortaya çıkan fırsatçıların sağlıksız şartlarda ürettiği gıdalardan uzak durulması gerekmektedir" değerlendirmesinde bulundu.