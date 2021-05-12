Engelli vatandaşların vergi indirimi işlemleri elektronik sistemle hızlandırılacak

Gelir İdaresi Başkanlığının kısa süre önce pilot olarak hayata geçirdiği Engelli Vergi İndirim Sistemi'nin (EVİS) bu yıl ülke geneline yaygınlaştırılması planlanıyor. Sistem, engelli vatandaşlara vergi indirimi işlemlerinde hız ve kolaylık sağlayacak. Gelir İdaresi Başkanlığı, vatandaşların vergisel işlemlerinin hızlandırılması ve kolaylaştırılması için çalışmalar yapıyor.

Bu kapsamda engelli vatandaşların vergi indirimine ilişkin işlemlerini elektronik ortamda takip etmesini sağlamak amacıyla EVİS geliştirildi. EVİS'in elektronik ortamda kullanıma açılmasıyla engelli vatandaşlara işlerini kısa sürede gerçekleştirme ve takip edebilme kolaylığı sağlanacak.

Sistemle, mükelleflerin hastaneden aldığı Sağlık Kurulu raporları Başkanlığın işlem birimlerinin erişimine açılarak e-rapor paylaşımı gerçekleştirilecek. Böylece mükellef açısından rapor asıllarının noter tasdiki, kağıt ortamında iş süreci takibi ve süre kaybı gibi hususların minimum düzeye inmesi ve işlemlere hız kazandırılması mümkün olacak.

EVİS, 26 Ekim 2020'de Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı, 23 Aralık 2020'de de Kırıkkale, Kütahya ve Isparta defterdarlıklarında pilot olarak uygulanmaya başladı. 2020 sonuna kadar da sistem üzerinden 228 başvuru alınıp sonuçlandırıldı. Bu yıl sistemin tüm ülke geneline yaygınlaştırılması planlanıyor.

Bu arada, engelli vatandaşlara Kasım 2018'den beri İnteraktif Vergi Dairesi (ivd.gib.gov.tr) üzerinden başvuru işlemleri açık tutuluyor. Geçen yıl buradan 6 bin 38 başvuru alındı.

ENGELLİLİK İNDİRİMİ UYGULAMASI

Engellilik indirimiyle çalışma gücü kayıp oranı asgari yüzde 40 ve üzerinde olanların ücret veya kazançlarına, girecekleri derecelere göre belirlenen miktarda vergi indirimi uygulanıyor. Söz konusu indirimden yararlanılması için Merkez Sağlık Kurulunca verilmiş raporla engelliliğin karara bağlanması gerekiyor. Engellilik indiriminden, engelli ücretli, bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan ücretli, engelli serbest meslek erbabı, bakmakla yükümlü olduğu engelli bulunan serbest meslek erbabı ile basit usulde vergilendirilen engelliler yararlanabiliyor.

Engellilik indirimi, ücretlinin aylık matrahına girecekleri derecelere göre asgari yüzde 15, serbest meslek erbabında ve basit usulde vergilendirilenlerde ise yıllık kazançlarında asgari yüzde 15 katkı sağlıyor.