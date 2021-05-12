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Giriş Tarihi: 12.5.2021 09:25

, 20 şirkete elektrik üretim lisansı verdi

AA
EPDK, 20 şirkete elektrik üretim lisansı verdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu () tarafından elektrik piyasasında 20 şirkete üretim lisansı verildi, 3 şirketin lisansı sona erdirildi.

EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 20 şirkete üretim lisansı verilirken, 3 şirketin lisansı sona erdirildi, 1 şirketin lisansı da iptal edildi.

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 3 şirketin LPG depolama lisansı ve 10 şirketin dağıtıcı lisansının süresi uzatıldı.

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde iki şirkete madeni yağ lisansı verildi.

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EPDK, 20 şirkete elektrik üretim lisansı verdi
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