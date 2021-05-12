Eximbank’a 785 milyon $’lık sendikasyon

TÜRK Eximbank, sendikasyon kredisini yüzde 100'ün üzerinde yenileyerek 466.9 milyon euro ve 218 milyon dolar olmak üzere toplam 785 milyon dolar tutarında kaynak sağladı. Koordinatörlük görevini MUFG Bank ve The Commercial Bank Qatar'ın üstlendiği 1 yıl vadeli işlemin toplam maliyeti, euro dilim için Euribor+yüzde 2.50, dolar dilim için Libor+yüzde 2.75 seviyesinde belirlendi. Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, "Küresel salgının getirdiği tüm zorluklara rağmen hedeflerimizin üzerinde bir taleple kredimizi başarılı bir şekilde yeniledik. Sendikasyonumuza 10'u yeni olmak üzere 31 seçkin uluslararası finans kurumu katıldı" dedi.