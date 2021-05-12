Güçlü büyümenin ayak sesleri

TÜİK verilerine göre sanayi üretimi martta aylık bazda piyasanın yüzde 0.5 daralma beklentisine karşılık 0.7 arttı. Sanayi üretiminde yıllık artış ise yüzde 16.6 ile 14.1 olan beklentinin üstünde gerçekleşti. Sanayi üretimi, ilk çeyrekte bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 12.3 arttı. Ekonomistler Türkiye'de büyümenin ilk çeyrekte yüzde 8-10 arasında, ikinci çeyrekte ise çift haneli olabileceğini söyledi.Art arda 11 ay yükseliş eğilimini sürdüren sanayi üretimi, bu yılın ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12.3 arttı. Böylece Türkiye OECD ülkeleri açısında ilk sanayi üretimini en fazla artıran üçüncü ülke oldu. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, martta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14.8, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 17.2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 11.9 arttı. Verileri değerlendiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Sanayi, martta da ekonomimizin lokomotifi olduğunu kanıtladı. Sanayi üretimi, üst üste 11 aylık yükseliş eğilimini koruyarak bir önceki aya göre yüzde 0.7 bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 16.6 artış gösterdi" dedi.Güçlü büyümenin diğer bir sinyali de ciro endekslerinden geldi. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, martta yüzde 49.9 artış gösterdi.Cari açık martta 3.3 milyar dolarla 3.8 milyar dolar olan piyasa beklentisinin altında kaldı. Şubatta 38.3 milyar dolar olan yıllık cari açık 36.2 milyar dolarla beş ayın en düşük seviyesine geriledi. Geçen yılın ilk çeyreğinde 8.8 milyar dolar olan cari açık böylece 7.7 milyar dolara geriledi. İlk çeyrekte kaynağı belirsiz para girişi 6.9 milyar dolar oldu.