Hizmet ihracatı sigorta şemsiyesi altında

Türkiye'nin 1980'lerden bu yana ekonomide büyüme modeli olarak seçtiği ihracata dayalı büyümeyle rakam 200 milyar dolara doğru gidiyor. Katma değerli üretim konusunda çabalar devam ediyor ancak bir yandan da hizmet ihracatı hızlı bir şekilde ilerliyor. Turizm, yazılım ve taşımacılık gibi alanlarda 2020 yılında pandeminin olumsuz etkilerine rağmen 34.4 milyar dolarlık bir ihracat rakamına ulaşıldı ve yaklaşık 10 milyar dolar cari fazla verdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan rakamlara göre turizm ve havacılık gibi alanlardaki pandemiye rağmen bir önceki seneye göre yüzde 45 düşüş yaşandı. Ancak 2021 yılından herkes daha umutlu.Hizmet ihracatı açısından geçtiğimiz hafta çok önemli bir değişiklik yaşandı. Eximbank, hizmet sektöründe faaliyet gösteren ihracatçılara yönelik sigorta programı uygulaması başlattı. Şimdiye kadar ürün ihraç eden firmalara sunulan bu sigorta hizmeti artık, turizm, lojistik, yazılım gibi hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren firmalara da uygulanacak. Hizmet İhracatçı Birliği Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık hizmet ihracatının sigortalanmasını ve sektörlere etkisini SABAH'a değerlendirdi.Hizmet ihracatı yapan firmaların sigortalanmasını sektörün önünü açacak bir adım olarak değerlendiren Akbalık, "Yıllar önce ürün ihracatının sigortalanması için çok çalıştım. Türkiye'de böyle bir ürün yoktu. Sektörün önde gelen firmaları ile görüştük ve Türkiye'de ihracatçı firmaların sigortalanmasını sağladık. İki firma o dönem bu ürünleri piyasaya sürünce ihracatçı birden rahatladı ve rakamlara yansıdı. Burada da yani hizmet ihracatında da benzer bir etkisi olur. Uygulamaya bakmak lazım tabi ama sektörün önünü açacak bir gelişme olur bence" dedi.Hizmet ihracatçılarının döviz kazandırıcı bir sektörel yapılanmada olduğunu belirten Akbalık, "Ağırlıklı olarak batıya ve Asya'ya yapılan ihracatlar için çok büyük faydaları olur. Bizim ihracatta sigorta ürünleri konusunda çalışmalarımız sonrası talep çığ gibi büyümüştü. Şu anda hazır giyimde ihracatın üçte biri sigortalanıyor" dedi.TÜRK Eximbank 'Hizmet Sigortası' programı ile, 1989 yılından bu yana uygulanmakta olan Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası Programı'nın kapsamı genişletilerek mal sevkiyatlarının yanı sıra hizmet bedelleri de sigorta kapsamına alındı. Sigorta programı kapsamında, alıcılara sunulan 360 güne kadar vadeli hizmet bedelleri, alıcı firmalara tahsis edilen limitler çerçevesinde sigortalanmaya başlandı. Verilen bilgiye göre program dahilinde, 2017/4 sayılı Tebliğ'de belirlenmiş döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler ile, Serbest Bölgelerde faaliyet gösteren firmaların yazılı bir sözleşme ve fatura ile sunduğu, alıcının yurtdışında ve/ veya yurtiçinde faydalandığı, ifası sonucunda vadeli bir alacak oluşan faaliyetler sigorta kapsamına alınacak. Program kapsamında, ihracatçılar, alıcılarının iflası veya borçlarını ödeyememesi gibi ticari riskler ile alıcıların ülkesinde karşılaşacakları politik risklerden kaynaklanan zararlarının yüzde 90'ı Türk Eximbank tarafından sigortalanacak.