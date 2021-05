İGA CEO’su Samsunlu: Temassız çözümler için çalışıyoruz

İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu, koronavirüs salgını sürecinde temassız seyahatin önemine dikkat çekerek, yolcuların bekleme sürelerini azaltacak biyometrik ve temassız güvenlik kontrolleri üzerinde çalıştıklarını söyledi.



SINIRLAR AÇILMALI



Avrupa Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) tarafından düzenlenen "Aviation Straight Talk Live" paneline canlı yayın konuğu olarak katılan Samsunlu,koronavirüs salgının havacılık sektörüne etkilerini değerlendirdi. Yaşanılan sürecin hareketliliği, ticareti ve sosyal hayatı etkileyen küresel bir taşımacılık krizi olduğunu ifade eden Samsunlu "Hükûmetimiz ve karar mercilerimizle çok yakından çalışarak bu krizi atlatmamız gerekiyor. Bağlantıyı yeniden sağlamak ve yakın gelecekte normale dönmek için sınırları açmalı, bunun için de kesinlikle nüfuzumuzu kullanmalıyız. Hedefimiz, ülkemizin, hava bağlantılarına açık kalmasını sağlamaktır. Bu, pazarların açılması ve hareketliliğin yeniden sağlanması için en önemli şarttır" diye konuştu



HUB HAVALİMANLARI CAZİP FİYATLAR SUNACAK



Her havayolunun kendine özgü ihtiyaçları olduğunu ve her havayoluyla ilişkilerin farklı şekilde yürütülmesi gerektiğine dikkat çeken Samsunlu "Aktarma merkezi (hub) modelinin hâlâ itibarlı olduğunu düşünüyorum; çünkü fiyatlandırma açısından bakarsak, küresel aktarma merkezleri taşıyıcılara daha cazip fiyatlar sunacak ve bu merkezler daha küçük şehirlere seyahat etmeye devam edebilecekler" dedi



TEMASSIZ ÇÖZÜMLER İÇİN ÇALIŞIYORUZ



Salgın sürecinde temassız seyahatin önemini vurgulayan Samsunlu "Bekleme sürelerini azaltacak biyometrik ve temassız güvenlik kontrolleri üzerinde çalışıyoruz. Biyometrik verileri bizim toplama hakkımız yok ve bunun için hükümetimizin iznine ihtiyacımız var. Biyometrik çözümler geliştirmek için şu anda İçişleri Bakanlığı ile birlikte çalışıyoruz. Planımız ve isteğimiz bu havalimanının kendi kendine daha fazla hizmet vermesini sağlamaktır. Gelecek on yıl içinde herkesin er veya geç bunu yapacağına inanıyorum" dedi.



İLK ÇEYRKTE AVRUPA'NIN EN YOĞUN HAVALİMANI



EUROCONTROL Genel Direktörü Eamon Brennan da Türkiye'ye dair güncel uçuş istatistiklerini açıklayarak tam kapanma öncesinde İstanbul Havalimanı'nın yılın ilk çeyreğinde Avrupa'nın en yoğun havalimanı olduğunu vurguladı.