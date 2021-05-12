Haftanın üçüncü işlem gününde altın fiyatları son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Güncel olarak canlı rakamlar hakkında sorgulamalar yapanlar için sarı metal bugün de yukarı yönlü ivme kazandı. Özellikle koronavirüs salgını boyunca iyi bir yatırım aracı olarak görülmesi ile birlikte alış ve satış fiyatları dengesini de koruyor. Bu kapsamda; bugün altın fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı ve güncel rakamlar ile altın fiyatları son dakika bilgileri!