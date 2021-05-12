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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA | Altın fiyatları hareketlendi! 12 Mayıs Çarşamba bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 12.5.2021 10:00

| hareketlendi! 12 Mayıs Çarşamba bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

SON DAKİKA | Altın fiyatları hareketlendi! 12 Mayıs Çarşamba bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

ile ilgili gelişmeleri haftanın üçüncü işlem gününde de gelmeye devam ediyor. Güne hareketli ve yükseliş eğilimi gösteren sarı metal alış ve satış fiyatları bu noktada önemli oluyor. 12 Mayıs bugün Arefe Günü’nde 22 ayar bilezik 439 liradan işlem görürken çeyrek altın ise 785 liradan işlem görmektedir. Son zamanlarda yukarı yönlü ivme yaşayan altın fiyatları ne kadar oldu? 12 Mayıs Çarşamba bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Canlı rakamlar ile son dakika gelişmeleri!

Haftanın üçüncü işlem gününde altın fiyatları son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Güncel olarak canlı rakamlar hakkında sorgulamalar yapanlar için sarı metal bugün de yukarı yönlü ivme kazandı. Özellikle koronavirüs salgını boyunca iyi bir yatırım aracı olarak görülmesi ile birlikte alış ve satış fiyatları dengesini de koruyor. Bu kapsamda; bugün altın fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı ve güncel rakamlar ile altın fiyatları son dakika bilgileri!

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 439,86

SATIŞ: 470,87

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.203,00

SATIŞ: 3.305,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.112,00

SATIŞ: 3.159,00

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TAM ALTIN

ALIŞ: 3.006,32

SATIŞ: 3.065,63

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.560,00

SATIŞ: 1.616,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 785,00

SATIŞ: 808,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 489,97

SATIŞ: 490,03

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SON DAKİKA | Altın fiyatları hareketlendi! 12 Mayıs Çarşamba bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
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