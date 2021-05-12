Sorunlu krediye fon önerisi

Türkıye'de 526 milyar TL olan toplam sorunlu krediler için bir yasal düzenleme yıl sonuna kadar çıkarılacak. Bankalardaki bu tutar donuk alacaklar, yakın izlemede olan krediler ve aktiflerden silinenlerden oluşuyor. Bu konuda Varlık Yönetim Şirketleri Derneği dünya örneklerinden de hareketle bir çalışma yaptı. Varlık Yönetim Şirketleri Derneği (VYŞD) Başkanı Sezin Ünlüdoğan, Yeni Ekonomik Reform Paketi içinde yer alan düzenlemeyle ilgili olarak danışmanlık şirketi PwC ile bir rapor hazırladıklarını belirterek "2019'da 13 milyar TL seviyesinde olan tahsili gecikmiş alacak satışı, geçen yıl 990 milyon TL'ye kadar düştü. Sene sonunda 11-12 milyar TL seviyesine çıkacağını bekliyoruz" dedi. Alacakların fon kurma ve menkul kıymetleştirme şeklinde bir modelle en sağlıklı şekilde fayda sağlanacağı hesaplandı. İspanya'da uygulanan model yüzde 17.1 olan sorunlu kredilerin üç yılda yüzde 6.7'ye Ali Güney kadar çekti.