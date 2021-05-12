Türkiye’de Nisan ayında 95 bin 863 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan Nisan ayı konut satışı verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 124,1 artarak 95 bin 863 konut satıldı.Konut satışlarında, İstanbul 19 bin 260 konut satışı ve yüzde 20,1 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 9 bin 126 konut satışı ve yüzde 9,5 pay ile Ankara, 5 bin 505 konut satışı ve yüzde 5,7 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 9 konut ile Ardahan, 13 konut ile Hakkari ve 50 konut ile Gümüşhane oldu.

DOĞU MARMARADA 5 BİN 678 KONUT

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, Doğu Marmara Bölgesine bağlı illerde 2021 yılı Nisan ayında konut satışı, Kocaeli ilinde 2 bin 272 konut, Sakarya' da bin 462 konut, Düzce'de 463 konut, Bolu'da 493 konut ve Yalova'da 988 olarak gerçekleşti

YABANCILARA 4 BİN 248 KONUT SATILDI

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 416,1 artarak 4 bin 77 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Nisan ayında ilk sırayı 2 bin 9 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 859 konut satışı ile Antalya, 228 konut satışı ile Ankara, 197 konut satışı ile Mersin ve 131 konut satışı ile Bursa izledi. Konut alan yabancıların uyruklarına bakıldığında Nisan ayında İran vatandaşları Türkiye'den 557 konut satın aldı. İran vatandaşlarını sırasıyla, 546 konut ile Irak, 402 konut ile Rusya Federasyonu, 229 konut ile Afganistan ve 188 konut ile Kazakistan vatandaşları izledi.