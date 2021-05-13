4 ayda 359 bin kişi ev aldı

Salgınave yüksek faize rağmen konut satışları hız kesmiyor. Ülkemizde geçtiğimiz mart ayında başlayan Kovid- 19 salgını ile birlikte bıçak gibi kesilen satışlar, alınan önlemlerin etkisiyle artışa geçti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları nisanda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 124.1 artarak 95 bin 863 oldu. Geçen ay yapılan konut satışlarındaki artış, Nisan 2020'ye göre baz etkisiyle katlandı. Buna göre, tüm dünyada koronavirüs salgınının en yoğun etkilerinin yaşandığı Nisan 2020'de, tüm zamanların en düşük konut satışlarından biri gerçekleşmişti. Nisan 2020'de 42 bin 783 adet konut satılırken, bu sayı Nisan 2021'de 95 bin 863 olarak kayıtlara geçti. Önceki yıllarda nisan ayı satışları genel olarak 100 bin seviyesinin üzerinde gerçekleşmişti.İpotekli satışlar bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2.5 artış göstererek 17 bin 514 olurken, toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 18.3 olarak gerçekleşti. Kredi faizlerinin yüksek olması nedeniyle peşin ve senetli satışlar da yüzde 204 arttı. Banka kredisi olmadan, senet ve firma bünyesinde yapılan taksitlendirme ve peşin ödemeyle gerçekleşen diğer satış türlerinde 78 bin 349 adet konut el değiştirdi. İkinci el konut satışları da nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 138.6 artış göstererek 66 bin 651 oldu. Ocak-nisan döneminde konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6.5 azalışla, 358 bin 913 olarak gerçekleşti.YABANCILARA yapılan konut satışları da yine bu dönemde baz etkisiyle ciddi bir artış gösterdi. Buna göre 2020 Nisan'da yabancılara 790 adet konut satışı yapılırken, bu sayı Nisan 2021'de yüzde 416.1 artarak 4 bin 77 oldu. Bu kapsamda yabancıya konut satışı genel olarak son yılların ortalama seviyesinde gerçekleşti. Nisan ayında İran vatandaşları Türkiye'den 557 konut satın aldı. İran vatandaşlarını sırasıyla, 546 konut ile Irak, 402 konut ile Rusya Federasyonu, 229 konut ile Afganistan ve 188 konut ile Kazakistan vatandaşları izledi.