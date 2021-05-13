Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri İGA yolcular için temassız kontroller üzerinde çalışıyor
Giriş Tarihi: 13.5.2021

İGA yolcular için temassız kontroller üzerinde çalışıyor

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
İGA yolcular için temassız kontroller üzerinde çalışıyor

Salgında temassız seyahatin önem kazandığını belirten İGA CEO’su Samsunlu, yolcuların temassız güvenlik kontrolleri üzerinde çalıştıklarını söyledi

Avrupa Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) tarafından düzenlenen "Aviation Straight Talk Live" paneline katılan İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu, koronavirüs salgınının havacılık sektörüne etkilerini değerlendirdi. Yaşanılan sürecin hareketliliği, ticareti ve sosyal hayatı etkileyen küresel bir taşımacılık krizi olduğunu ifade eden Samsunlu, "Hükümetimiz ve karar mercilerimizle çok yakından çalışarak krizi atlatmamız gerekiyor. Bağlantıyı yeniden sağlamak ve yakın gelecekte normale dönmek için sınırları açmalı, bunun için de kesinlikle nüfuzumuzu kullanmalıyız. Hedefimiz, ülkemizin, hava bağlantılarına açık kalmasını sağlamaktır" diye konuştu. Samsunlu, her hava yolunun kendine özgü ihtiyaçları olduğunu ve her biriyle ilişkilerin farklı yürütülmesi gerektiğine dikkat çekti.

TEMASSIZ ÇÖZÜMLER
Salgın sürecinde temassız seyahatin öneminin net bir şekilde ortaya çıktığını söyleyen Samsunlu, "Bekleme sürelerini azaltacak biyometrik ve temassız güvenlik kontrolleri üzerinde çalışıyoruz. Biyometrik verileri toplama hakkımız yok ve bunun için hükümetimizin iznine ihtiyacımız var. Biyometrik çözümler geliştirmek için şu anda İçişleri Bakanlığı ile çalışıyoruz. Planımız ve isteğimiz bu havalimanının kendi kendine daha fazla hizmet vermesini sağlamak. Gelecek 10 yılda herkesin er veya geç bunu yapacağına inanıyorum" dedi. EUROCONTROL Genel Direktörü Eamon Brennan da tam kapanma öncesinde İstanbul Havalimanı'nın yılın ilk çeyreğinde Avrupa'nın en yoğun havalimanı olduğunu vurguladı.

piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
İGA yolcular için temassız kontroller üzerinde çalışıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA