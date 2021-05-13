İGA yolcular için temassız kontroller üzerinde çalışıyor

AvrupaSeyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) tarafından düzenlenen "Aviation Straight Talk Live" paneline katılan İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu, koronavirüs salgınının havacılık sektörüne etkilerini değerlendirdi. Yaşanılan sürecin hareketliliği, ticareti ve sosyal hayatı etkileyen küresel bir taşımacılık krizi olduğunu ifade eden Samsunlu, "Hükümetimiz ve karar mercilerimizle çok yakından çalışarak krizi atlatmamız gerekiyor. Bağlantıyı yeniden sağlamak ve yakın gelecekte normale dönmek için sınırları açmalı, bunun için de kesinlikle nüfuzumuzu kullanmalıyız. Hedefimiz, ülkemizin, hava bağlantılarına açık kalmasını sağlamaktır" diye konuştu. Samsunlu, her hava yolunun kendine özgü ihtiyaçları olduğunu ve her biriyle ilişkilerin farklı yürütülmesi gerektiğine dikkat çekti.Salgın sürecinde temassız seyahatin öneminin net bir şekilde ortaya çıktığını söyleyen Samsunlu, "Bekleme sürelerini azaltacak biyometrik ve temassız güvenlik kontrolleri üzerinde çalışıyoruz. Biyometrik verileri toplama hakkımız yok ve bunun için hükümetimizin iznine ihtiyacımız var. Biyometrik çözümler geliştirmek için şu anda İçişleri Bakanlığı ile çalışıyoruz. Planımız ve isteğimiz bu havalimanının kendi kendine daha fazla hizmet vermesini sağlamak. Gelecek 10 yılda herkesin er veya geç bunu yapacağına inanıyorum" dedi. EUROCONTROL Genel Direktörü Eamon Brennan da tam kapanma öncesinde İstanbul Havalimanı'nın yılın ilk çeyreğinde Avrupa'nın en yoğun havalimanı olduğunu vurguladı.