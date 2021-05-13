İşçiler için çifte tazminat alma yolları: Birçok çalışan bu haklarını bilmiyor!

6 AY YETERLİ OLUYOR



İkinci tazminat biçimi ise ihbar tazminatı. İhbar tazminatında sizin işten ne şekilde ayrıldığınızın bir önemi yok. Yani istifa etseniz de işten çıkartılsanız da ihbar tazminatı şartları oluşabiliyor. İhbar tazminatının en önemli özelliği ise iki taraflı olması. İşverenin de işçinin de iş sözleşmesini feshedeceğini belli bir süre önce karşı tarafa bildirme zorunluluğu bulunuyor. Bu süreyi de o işyerindeki kıdeminiz yani çalışma zamanınız belirliyor. Bu süreye uymadan işten çıkartılan çalışanlara kıdemine göre ihbar tazminatı peşin olarak ödeniyor. Bu bakımdan emekli yahut emekli olmayan işçi ayrımı yapılamıyor. Daha açık bir ifadeyle eğer işçi "Ben yarın işe gelmiyorum" deyip ayrılırsa ihbar tazminatı ödüyor. İşveren de '"yarın işe gelme" derse hem kıdem hem ihbar tazminatı ödüyor.