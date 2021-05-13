Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, kamuda çalışan 862 bin kişiye uyguladığı anketle devletin personel, insan kaynağı tomografisini çekti. 862 bin kamu çalışanının katıldığı kamu-veri anketinde, açık uçlu sorulara 200 binin üzerinde yanıt geldi. Kamu kurum ve kuruluşlarında yaşanan sorunlar tek tek tespit edildi. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay, "Kamuda işe alımlar tek kapıdan yapılacak, liyakat öne çıkacak. 3 bin unvan sadeleşecek. Ortak bir insan kaynağı literatürü oluşacak" dedi. İnsan kaynağı envanterinin etkin kullanımı ile 54 milyar liralık tasarruf sağlanacağını söyleyen Atay, Ekonomi Muhabirleri Derneği yönetimi ile kamu personel rejiminde reform adımlarını değerlendirdi:Yerli, milli yazılımla geliştirilen Kariyer Kapısı platformuyla, kamu istihdamında fırsat eşitliği, liyakati önceleyen işe alımların yanı sıra verimliliğin artırılmasını hedefliyoruz. İşe alım süreçlerinin tamamı Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak. Süreçlerin tamamını izleyebiliyoruz.Kamu personelinin eğitim ve geliştirme faaliyetlerine yönelik ihtiyacı karşılamak için yine yerli ve milli bir yazılım olan Uzaktan Eğitim Kapısı'nı hayata geçirerek, 3 milyona yakın kamu çalışanının sistemdeki eğitimlerden yararlanmasını sağladık.Kamuda halen 3 bin civarında unvan var. Birçoğu ile ilgili gerekli iş analizleri ve tanımları yok. Bu nedenle insan ve yetenek havuzu oluşmuyor. Envanteri çıkardık, bu yıl içerisinde tamamlamayı planladığımız işlerden birisi de bakanlıklarla bir araya gelerek bu unvanların sadeleştirilmesi olacak.ÜNİ-VERİ kapsamında Rektör Bilişim Sistemi var. Her rektör üniversitesinden mezun olan öğrencilerinin ne kadar sürede, hangi sektörde, hangi ücretle işe başladığını sistemden izleyebiliyor. Bir bölüm verimsizse, istihdam oranı düşükse bunu görmemezlikten gelmenin kimseye bir faydası yok.Geçen yıl hayata geçirdiğimiz Staj Seferberliği Programı'mız var. Adayları 26 parametreye göre değerlendiriyoruz. Her üniversite öğrencimiz staj için fırsat eşitliğine sahip oluyor. Staj yapan çocukların hepsi bizim teminatımız altında. Stajyer havuzumuzu 27 Nisan itibarıyla işverenlerimizin erişimine açtık, öğrencilerin staj teklifleri alınıyor. Şu ana kadar 8 bin 536 öğrencimiz kendilerine iletilen teklifi kabul ederek, staj yapacakları alan ve işyerlerini seçti.Ülkemızin insan kaynağı envanterini çıkartıyoruz. İnsan kaynağı yönetimi ve planlaması ile kamudaki insan kaynağında verimliliğin arttırılmasını hedefliyoruz. Bu araçları etkin olarak kullandığımızda yıllık 54 milyar liralık bir tasarruf öngörüyoruz. Bu sembolik rakamdır, sadece kamuda geliştirdiğimiz araçlarla bizim sağlayacağımız verimliliktir.Tüm kurumlarda liyakatin öne çıktığı, işe alım süreçlerinin izlenebildiği bir insan kaynağı portalını uygulamaya aldık. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ihtiyacı olan ilk ilanı duyuruya çıktık. Mülakat yapılacaksa sistemin kendisine ait video sistemi üzerinden kayıt altına alınabilecek, bir itiraz durumunda bu kayıtlar incelenebilecek.