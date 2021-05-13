Mutfak tasarımı da online’a taşındı

SALGIN kısıtlamaları, mutfak mobilyası tasarımlarını da online platformlara taşıdı. Tüketicilere evlerinden çıkmadan mutfaklarını yenileme imkânı sağladıklarını söyleyen Lineadecor Genel Müdürü Zeynep Ecemiş, şu bilgileri verdi: "Pandemi nedeniyle evlerinden çıkamayan, aynı zamanda mutfaklarını yenilemek isteyen müşterilerimiz web sitemizdeki ücretsiz projelendirme formunu doldurarak bu hizmetten yararlanabiliyorlar. Mutfak tasarım uzmanlarımız müşterimizi arayarak hayalindeki model hakkında bilgi alıyor. Daha sonra müşterimizin evinde ölçümler yapılıyor. Müşterimiz isterse ölçümü kendisi yapıp iletebiliyor. Bu ölçülere uygun olarak müşterimizin taleplerine göre uzmanımız tarafından özel bir proje hazırlanıyor. Sonrasında online bir görüşme gerçekleştirilerek hazırlanan proje, birebir ölçülendirilmiş planlar üzerinden tüm detaylarıyla müşterimize sunuluyor."