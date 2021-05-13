Sefine misafirlerini bekliyor

Terör örgütü PKK'nın bir dönem kol gezdiği Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesi, yapılan operasyonlarla teröristlerden arındırıldı. Artık terörle değil sosyal aktiviteler ve doğa sporları ile anılan Cudi Dağı'nın, Hz. Nuh'un gemisinin tufandan sonra karaya oturduğu yer olarak inanılan en tepe noktası "Sefine" bölgesi, önemli turizm noktalarından biri olmaya hazırlanıyor. Valiliğin koordinesinde yapılan çalışmalar tamamlandıktan sonra inanç turizminin önemli noktalarından biri haline gelmesi beklenen bölgenin, etkileyici arazi yapısıyla doğaseverlerin de vazgeçilmez merkezi olması bekleniyor. Bölgede görev yapan Mehmetçikler, kuş uçurtmuyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Vali Ali Hamza Pehlivan, "Bölgenin turizme kazandırılmasıyla Şırnak ekonomik anlamda kalkınacak. Cudi Dağı'nda huzur ve güvenliğin sağlanmasıyla birlikte artık terörle değil, sosyal etkinlikler ve turizmle anılacak" dedi.. 3'üncü yüzyıldan itibaren kutsal kabul edilmeye başlanan Sefine'de, bölgede yaşayan Yahudiler, Hristiyanlar ve Müslümanlar, tufandan kurtuluş için Allah'a şükrünü ifade etmek adına ortak bir festival yapıyordu. Temmuz ayı içinde yapılan festival, 3 hafta sürüyordu.