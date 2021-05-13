Turizmcinin ecrimisili erteleniyor

AK Parti, pandemiden en çok zarar gören turizm sektörünün kendisini toparlayabilmesi için önemli bir adım atıyor. Hazine arazileri üzerine kurulu turizm tesislerinin kira, kullanma hakkı gibi devlete olan borçları 30 Kasım 2022 tarihine kadar ertelenecek. Böylece turizm sektörüne yaklaşık 1 milyar 125 milyon liralık bir kolaylık sağlanmış olacak. Bu kapsamda, Hazine arazileri üzerine yapılan otel, tatil köyü, günübirlik ve golf tesisi gibi turistik işletmelerle marina ve kruvaziyer limanı gibi turizm tesisleri bu düzenlemeden yararlanmış olacak. Ertelenen ecrimisil bedellerine herhangi bir zam veya faiz uygulanmayacak.Öte yandan, Anayasa Mahkemesi tarafından yapılan siyasi partilerin mali denetimleri ile ilgili de değişikliğe gidiliyor. Denetimlerde partileri zorlayan uygulamalarla ilgili düzenleme yapılacak. Bunlardan biri de değeri 100 liranın üstünde olan tüm eşyaların demirbaş olarak kaydedilmesi ve AYM'ye bildirilmesi. Bu konuda partileri rahatlatacak bir düzenleme yapılacak.