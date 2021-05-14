2 milyon haneye 2.2 milyar destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı kapsamında 2 milyonun üzerindeki ihtiyaç sahibi haneye bin 100 lira tutarındaki nakdi destek ödemelerinin tamamlandığını açıkladı. Bakan Yanık, bu kapsamda yaklaşık 2.2 milyar lira ödeme yapıldığını söyledi.Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, "Böylece Ramazan Bayramı öncesinde ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmadık" dedi. Yaşlı ve engelli aylıklarının da bu süreçte hak sahiplerine teslim edildiğini hatırlatan Bakan Yanık, "Bu kapsamda ise 1.4 milyon vatandaşımıza 1 milyar liranın üzerinde ödeme yaptık" diye konuştu. Yardım ödemelerinin ihtiyaç sahibi hanelerin banka hesaplarına ve PTT kartlarına yatırıldığını anımsatan Bakan Yanık, e-Devlet başvurularında banka hesabı bulunmayan veya PTT Kart kullanmayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara ise ödemelerin Vefa Destek Grupları aracılığıyla konutlarında ulaştırıldığını aktardı. Bakan Yanık, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ödemelerinin herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın yapıldığını kaydetti.