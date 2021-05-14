Avrupa’ya açılmak isteyen finteklere regülasyon desteği

Ülkemizde başarılı girişimleri içinde barındıran fintech ekosistemi birçok sermaye şirketinin ve bireysel yatırımcının ilgiyle takip ettiği ve destek verdiği bir alan olarak dikkat çekiyor. Startups.watch'un verilerine göre 441 fintech girişimi bulunan Türkiye'de ekosistem hızla büyürken bu alandaki tecrübesini yurtdışına taşımak isteyen fintechlerin sayısı da her geçen gün artıyor. Kurduğu bir girişimi yurtdışına taşımak isteyen veya yurtdışında fintech ekosistemine yeni dahil olmak isteyen girişimcilerin en çok dikkat etmesi gereken hususların başında ise regülasyonlar geliyor. Yakın zamanda Almanya'daki regülasyon teknolojileri ve fintech deneyimini Türkiye'ye taşıyan Identify, Türkiye ofisi aracılığıyla Türk girişim ekosisteminin Avrupa'ya açılması için kritik bir adım atarak fintechlere Avrupa Birliği regülasyonları çerçevesinde danışmanlık hizmeti vermeyi hedefliyor. Danışmanlık hizmetinden yararlanmak isteyen girişimler info@identify.com. tr adresine mail atarak danışmanlık hizmeti hakkında detaylı bilgiye ulaşabilecek.Uzaktan kimlik tespiti ve müşteri edinimi alanında Almanya'nın en önemli teknoloji şirketleri arasında yer alan Identify Türkiye, regtech tecrübesiyle yurtdışına açılmak isteyen girişimlerin yasalara uyum sağlamasında aktif bir rol üstlenmeyi amaçlıyor. Şirket, Türk fintech şirketlerinin Avrupa ülkelerinin yasaları ve prosedürleri çerçevesinde regülasyonlara uyumunu sağlamaları ve ekosisteme hızlı bir şekilde adapte olmalarını destekleyecek.