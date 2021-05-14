Dev projelere vatandaş da ortak olacak

Sermaye Piyasası Kurulu proje finansman fonuna ilişkin düzenlemeleri haziranda yaşama geçiriyor. Artık kamu hizmeti niteliğindeki altyapı, ulaşım, enerji, haberleşme, sağlık projeleri sermaye piyasa yoluyla finansa edilirken, bu yatırımlara vatandaşlar da katılabilecek. Bu büyük projeler menkul kıymetleştirilerek finansman sağlanacak. Proje Finansman Fonu sermaye piyasalarına da lig atlatacak.Ekonomi reform eylem planı kapsamında proje finansman fonu ve projeye dayalı menkul kıymetlere ilişkin düzenlemeler tamamlanıyor. Kamusal ve özel nitelikli varlık ve projelere dayalı, ortaklık temelli menkul kıymet enstrümanlar kullanılacak. Buna göre proje finansmanına konu olan projenin gelirleri ve diğer hakları proje finansman fonuna temlik edilecek. Uzun vadeli ve yoğun sermaye isteyen altyapı, sanayi, teknoloji yatırımları gibi projelerin finansmanı kurulacak bir fon aracılığıyla varlık ve hakları menkul kıymetleştirilerek satılıp finansman sağlanabilecek. SPK, idari düzenleme ile proje finansmanına konu olacak varlık, haklar, fonun kurucuları, faaliyet şartları, yönetimine ve projeye dayalı menkul kıymet ihracına ilişkin belirledi.Fon kurulu ve bu türden menkul kıymet alanlar arasındaki ilişkiler de SPK Kanunu ve Borçlar Kanunu hükümlerine göre işletilecek. Devrinin geçerliliği tapu veya sicil kaydına bağlı olan ve proje finansman fonu portföyüne alınan varlık ve haklar, tapu siciline veya ilgili sicile fon adına tescil edilecek. SPK ayrıca yılsonuna kadar şirketlerin halka arz süreçlerinin kolaylaştırılması ve teşvik edilmesi yönünde düzenlemeler yapacak.Eylem planına göre, yenilikçi şirketlerin finansa erişimi için paya ve borçlanmaya dayalı kitle fonlaması uygulamasına ilişkin düzenlemeler de eylül ayında yürürlüğe girecek. Çevreye duyarlı yatırımların finansmanı amacıyla uluslararası standartlarla uyumlu rehber hazırlanarak yeşil tahvil ve sukuk ihraçları teşvik edilecek. Kredi Garanti Fonu da, katma değeri yüksek üretimi ve nitelikli istihdamı uygun maliyetli kredilerle destekleyecek şekilde yeniden yapılandırılıyor.