Elon Musk’ın U dönüşü kriptoları sarstı

Bir süredir attığı tweetler ve aldığı kripto para kararları ile bu piyasayı maniple eden Tesla'nın CEO'su Elon Musk, yine yaptı yapacağını. Kurumsal olarak Bitcoin alacağını ve ardından Bitcoin ile araç satışı yapacağını açıklayıp kripto paralara rekor kırdıran Musk, şimdi de Tesla'nın Bitcoin kullanarak araç alımlarını askıya aldığını açıkladı ve kripto paralarda yüzde 20'lere varan düşüş yaşandı. Bitcoin'de sert düşüş sonrası bu para birimi bir anda 12 bin dolar değer yitirerek 46 bin dolara geriledi.Musk mesajından sonra bir başka mesaj yayınlayarak, "Şirket Bitcoin satmıyor ve kripto parayı alışveriş sürecinde kullanmaya devam edecektir. Fakat bunun için kripto para üretiminin daha sürdürülebilir enerji ile çalışması gerekmektedir" dedi. Ancak çevreye verilen zarardan ötürü yaptığı bu açıklama inandırıcı gelmedi. Çünkü Musk daha önce attığı tweetler'de de kripto para madenciliğinin enerji kullanımı nedeniyle çevreye verdiği zararın farkındaydı. İkinci büyük kripto para birimi Ethereum da, yüzde 17 değer kaybı yaşadı. Diğer altcoinlerde de değer kaybı çift haneli oldu.