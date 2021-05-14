Madencilikte öncelik iş güvenliği

Ege Maden İhracatçıları Birliği, Avrupa Birliği ve Türkiye tarafından finanse edilen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yürütücülüğünü yaptığı "Madencilik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi" hibe programı çerçevesinde hazırladığı proje ile hibe almaya kazanan kurumlardan biri oldu. Madencilik sektörünün İş ve işçi sağlığına, iş ve işçi güvenliğine azami özen gösterilmesi gereken bir iş kolu olduğunun altını çizen Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya, "Madencilik ve Doğal taş sektöründe iş kazalarının ortadan kaldırılmasını amaçladıkları "Madencilik Sektöründe İş Kazalarının Önlenmesi için İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarının Geliştirilmesi" isimli projelerinin yaklaşık 210 bin Euro değerinde bütçe almaya hak kazandığına temas etti.

AMAÇ İŞ KAZALARINI AZALTMAK

Projeyi, Dokuz Eylül Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü'yle birlikte yürüttükleri bilgisini veren EMİB Başkanı Kaya, "Avrupa Birliği ve Türkiye tarafından finanse edilen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın yürütücülüğünü yaptığı "Madencilik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi" projemizle sektörümüzde Soma gibi yüreğimizi yakan kazaların önlenmesi için çalışmalar yürüteceğiz. Projenin genel amacı iş kazaları ve yaralanmaları azaltmak için Türkiye'de doğal taş madenciliği sektöründe İSG farkındalığını ve gelişimini artırmak" diye konuştu.