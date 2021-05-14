Ödeme kuruluşları yatırım avına çıktı

Türkiye'de ödeme kuruluşları lisansları dağıtılmaya başladığından bu yana yatırımcının ilgisi artıyor. teknolojilerle müşterilerinin ve tüketicilerin hayatlarını kolaylaştıran, Türkiye'nin önde gelen ödeme kuruluşu PayTR, Türkiye'nin en büyük özel sermaye fonu Actera ile yatırım ortaklığı için anlaştı; taraflar arasında bağlayıcı anlaşmalar imzalandı. Ortaklık işleminin tamamlanmasıyla birlikte, PayTR'ın büyüme hızının yeni bir ivme kazanması ve şirketin yeni iş geliştirme faaliyetlerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.PayTR Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Yiğit Cengiz, anlaşmayla ilgili şöyle konuştu: "Türkiye'nin ödeme hizmetleri alanında lider fintech şirketi olma vizyonumuzu desteklemek amacıyla Actera'nın şirketimize yatırım yapması bizim için çok anlamlı. Alacağımız yatırım ile birlikte PayTR'ın büyüme hızını artıracağız ve hizmetlerini çeşitlendireceğiz. Aynı zamanda bu ortaklık sayesinde farklı alanlarda yapacağımız inovasyon yatırımlarıyla ve kuracağımız iş birlikleriyle PayTR'ı çok yönlü bir fintech şirketi haline getirmek konusunda kararlıyız."PayTR'ın CEO'su Tarık Tombul şunları ekledi: "PayTR, Türkiye'nin en hızlı büyüyen Ödeme Kuruluşu olarak sektörün liderlerinden biri haline geldi. Başarımızın arkasında, ürünlerimizi tercih eden işyerlerine kesintisiz ve güvenilir bir hizmet sunmamızın çok önemli bir rolü var. Türkiye'de e-ticaret büyümesi hızla devam ederken, Actera'nın yatırımı bizim için çok değerli. Bir yandan PayTR'ın ana iş kolu olarak gördüğümüz ödeme hizmeti tarafındaki büyümeyi hızla sürdürürken bir yandan da işyerleri ve tüketicilere yeni değerler sunacağımız alanlara yatırım yapmayı hedefliyoruz."Actera'dan yapılan açıklamada "PayTR, hızla büyüyen, teknolojiyi etkin ve verimli kullanarak Türkiye'de e-ticaretin gelişimine önemli katkı sağlayan, yenilikçi bir şirket. PayTR ekibinin vizyonunun gerçekleşmesine destek olabilmek için bu yatırım kararını aldık. PayTR'ın büyümesini sürdürerek Türkiye'nin lider fintech şirketi olacağına inanıyoruz. Actera olarak PayTR'ı bu yolculukta desteklemekten mutluluk duyuyoruz," dendi.