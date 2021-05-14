SON DAKİKA | Elektrik sektöründe yeni dönem: 1 Haziran'da devreye girecek...

YEK-G sistemi ile ihracatçılarımız üretim süreçlerinde yenilenebilir enerji kullandıklarını şeffaf bir şekilde kanıtlayabilecek. Sistem AB'nin de gündeminde olan karbon sınır vergileri açısından da ihracatçılarımızın elini güçlendirecek. Ayrıca, bu piyasa sayesinde yenilenebilir enerjiye yatırım çok daha cazip hale gelecek" değerlendirmesinde bulundu.