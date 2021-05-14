Son dakika haberi: Başkan Erdoğan'dan İsrail'e sert tepki! Terör devleti İsrail'e öfkeliyiz...

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Ramazan aylarının son günlerinde ise yoğunlaşan saldırılar nedeniyle bayrama buruk girdik. Dertliyiz. Derdimiz var. Gücü sadece masumlara, biçare kadınlara, malzumlara yeten terör devleti İsrail'in zalimlikleri karşısında hem üzüntülü, hem öfkeliyiz. " dedi.

Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"İSRAİL'İN DÖKTÜĞÜ KANLARA SESSİZ KALANLAR BUNU BİLMELİDİR"

Şimdiye kadar 19 ülkenin devlet ve hükümet başkanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Bir diplomasi yürüttük. Muhataplarımızla benzer hissiyatları paylaştığımızı gördük. Uluslararası toplumun duyarsızlığından üzüntü duyuyoruz. Siyasi kaygılarla, sinsi hesapla, İsrail'in döktüğü kanlara sessiz kalarak ortak olanlar, birgün sıranın kendilerine geleceğini bilmelidir.

Yarın herkes kendini bu vahşi zihniyetin hedefinde bulacaktır. Kudüs gibi kutsal mekanları bünyesinde barındıran bir şehri yağmalamaya kalkan bu terör devleti artık tüm sınırları aşmış durumdadır. Kudüs tüm insanlığın ortak mirasıdır. Kudüs, tüm dünyadır. Oradaki müslümanlar da tüm insanlıktır diyoruz.

BİRLİKTE HAREKETE GEÇMEYE DAVET ETTİ

Başkan Erdoğan, görüştüğü liderleri, İsrail'in Mescid-i Aksa, Kudüs, Gazze ve Filistinli Müslümanlara yönelik saldırılarına ve baskılarına karşı birlikte etkili şekilde harekete geçmeye davet etti.

Bu doğrultuda ilk temasını, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile gerçekleştiren Erdoğan, 8 Mayıs'tan bu yana Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Şah, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Pakistan Başbakanı İmran Han, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Irak Başbakanı Mustafa Kazımi, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ve Malezya'nın eski Başbakanı Mahathir Muhammed ile yaptığı görüşmelerde de İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını el aldı.