THY’nin isimsiz kahramanları… Gökyüzünde tanışıp yerde iyilik için buluşuyorlar

Gökyüzünde görev yaparken tanıştıkları arkadaşları ile yeryüzünde ihtiyaç sahiplerine ulaşan Türk Hava Yolları'nın isimsiz kahramanları bu kez Ramazan bayramında kimsesiz ve ihtiyaç sahibi çocukları sevindirdi.



Koronavirüs salgını dönemindeki zor şartlarda bir çok sosyal sorumluluk projesini hayata geçiren Türk Hava Yolları'nın kabin memurları bu kez Ramazan bayramında kimsesiz ve ihtiyaç sahibi çocukları sevindirdi. THY'de görev yapan 34 kabin memuru, bayramın buruk sevincini yaşayan 415 çocuğa bayramlık kıyafet ulaştırarak yüzlerini güldürdü.

İsimsizlerTK isimli sosyal medya hesapları aracılığıyla ihtiyaç sahipleri için destek toplayan ekip bayram organizasyonu kapsamında ilk olarak Bahçelievler Çocuk Esirgeme Kurumu'ndaki çocuklara bayram hediyelerini verdi. Ardından da 17 noktada 17 ayrı ekip ile çocuklara ve ailelere ulaştı. Her çocuk için şort, tişört ve gömlekten oluşan 2 takım kıyafet hazırlayan isimsiz kahramanlar salgında sokağa çıkamayan çocuklara bayram sevinci oldu.





GÖKYÜZÜNDE TANIŞIP YERDE İYİLİK İÇİN BULUŞUYORLAR



Gökyüzünde görev yaparken tanıştıkları arkadaşları ile yeryüzünde ihtiyaç sahibi kimselere dokunan kabin memurları bayram organizasyonları sonrası 39'ncu projelerini de tamamlamış oldu. Salgın döneminde bin 7 aileye hijyen ürünü ve erzak ulaştıran iyilik elçileri Elazığ ve İzmir depremlerinde de etkilenen bölge halkına yardıma ulaştırdı. Yardımsever arkadaşlarını "aile" olarak tanımlayan gurup diğer çalışmaları ile Mardin'de bir anasınıfı ve Ağrı'da bir kütüphane de açtı.