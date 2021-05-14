Türk Telekom’da işe alımlar dijitalleşti

TürkTelekom, yetenek havuzuna erişimin daha kolay ve hızlı olduğu, işe alım talebinin oluşturulmasından işe başlamaya kadar tüm süreçlerin dijitalleştirildiği Santral'i hayata geçirdi. Uygulamanın aktif hale gelmesiyle birlikte Türk Telekom'un işe alım süreçleri tümüyle çevrim içi yürütülmeye başlanarak uçtan uca dijital hale getirildi. Doğru alana, doğru adayın konumlandırılmasının amaçlandığı sistemle yetenek kazanım süreçleri tamamen çevrim içi olarak erişilebilir, sürdürülebilir ve raporlanabilir hale geldi. Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emre Vural, Türkiye'nin dijital dönüşümünün öncüsü olarak, Türk Telekom aday ve çalışanlarına pandeminin ilk günlerinden itibaren yaşattıkları dijital süreç deneyimini daha da ileriye taşımayı hedeflediklerini belirterek, "Çevik Dönüşüm yaklaşımımız kapsamında Santral'i hayata geçirdik. Yeni sürecimiz ile şimdiden 30 bine yakın öz geçmiş yetenek havuzunda toplandı" dedi.