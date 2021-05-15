Etkinlik turizmi Kovid sonrası zirve yapacak

Yaklaşık 1.5 yıldır dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 pandemisi, insanların tüketim alışkanlıklarını değiştirdiği gibi şirketlerin de harcama ve yatırım alışkanlıklarını etkilemeye başladı. Tam da bu konuda yeni bir tartışma patlak verdi. Pandemide başlayan uzaktan çalışma ve fiziki etkinliklerin iptali, pandemi sonrasında bir alışkanlık olarak kalacak mı? Yoksa tam tersi bir etki ile MICE sektörü olarak bilinen toplantı, etkinlik, konferans, kongre ve fuar organizasyonlarında patlama mı yaşanacak? Uzmanlara göre ikinci senaryo daha ağır sasacak. Her salgının ardından insanoğlunun eski hayatına daha yoğun bir şekilde dönüş yaptığını ifade eden uzmanlar, etkinlik turizminin de canlanacağına dikkat çekiyor. Pandemi döneminde toplantı, etkinlik, konferans, kongre ve fuar organizasyonlarında yüzde 90'a varan oranlarda düşüş yaşandığını aktaran uzmanlar, "Buralara harcanan paralar şirketlerin kasasında kaldı. Bu alanda biriken bütçeler de pandemi sonrasıi fiziki etkinlikleri güçlendirecek. Şirketler, sosyal ve fiziki etkinliklere daha fazla ödenek ayırarak müşterilerini etkilemeye çalışacak" diyor.Sektör temsilcileri ise bu yazın oldukça kritik olduğunu ifade ediyor. Önceki günlerde 18 STK'nın da imza attığı açıklamaya vurgu yapan I-MICE Başkanı Hüseyin Kurt, "Sektörde gelir üretemediğimiz 14 ayı tamamladık. Birbiriyle bağlantılı 50'den fazla sektörü besliyoruz ve 1 milyona yakın istihdam kapasitemiz var. Bizler faaliyetlerimizin başlaması durumunda her türlü tedbirin alınması konusunda üzerimize düşeni yapmakta kararlıyız" dedi.I-MICE Başkanı Kurt, şunları söyledi: "Sektörlerimizi temsil eden sivil toplum kuruluşları, 'yeni normal'de fuar, kongre ve etkinliklerin nasıl düzenlenebileceği üzerinde çalışmalar yaptı ve ilgili mercilere sundu. Sağlık Bakanlığımızın yönergeleri ile bu çalışmaların izdüşümü olarak alınacak önlemler eşliğinde faaliyetlerimize başlayacağımız günü sabırsızlıkla beklemekteyiz. Sektörümüzün ayakta kalabilmesi, istihdamı koruyabilmesi, ticari faaliyetlerine başlaması için destek ve teşvik gerekiyor."