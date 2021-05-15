Haziranda Rusya Temmuzda Avrupa hareketlenir

Türkiye tam kapanma sürecinde 15'inci gününü geride bırakırken vaka sayılarını da üçte bir oranına indirmeyi başardı. Günlük 30 bini aşan vaka sayılarından 10 binlere kadar gerileyen Türkiye'nin hedefi ise bu sayıyı günlük 5 binlerin altına indirmek. Peki neden vaka sayılarında 5 bin vurgusu yapılıyor?Uzmanların verdiği bilgilere göre, Avrupa'nın seyahat kısıtlamalarını kaldırmasındaki en önemli kriteri nüfusa oranda vaka sayılarının 100 binde 20 ortalamaya ulaşılması. Bunu yakalamak için de günlük vaka sayılarının ortalama 5 binlerde seyretmesi gerekiyor. Türkiye'nin en büyük pazarlarından biri olan Rusya'nın da vaka sayısında benzer yönde beklentisi olduğunu aktaran turizmciler, hazirandan itibaren turizm hareketinde hızlanma bekliyor.Turizmciler, "Rusya'da Türkiye'ye yönelik güçlü bir talep var. Türkiye'de de çok güçlü bir diplomasi trafiği yürütülüyor. Rus hükümeti buna kayıtsız kalmayacaktır. Hazirandan itibaren Rusya'nın uçuşlara başlayacağını düşünüyoruz" diyor. Seyahat hareketinin dünyada daraldığını, rekabetin arttığını vurgulayan turizmciler, Avrupa ile ilgili şu değerlendirmeler bulunuyor: "Bizim Akdeniz çanağında rakibimiz olan İtalya, İspanya, Yunanistan gibi ülkeler seyahatin AB içinde kalmasını istiyor. O nedenle de AB sürekli vaka oranlarıyla ilgili sınırlamalara gidiyor. Ancak Avrupalı'nın Türkiye talebi çok güçlü. Temmuzdan itibaren Avrupalı turist hareketi güçlenir. İngiltere'den de aynı dönemde hareket bekliyoruz." Son dönemde niş pazarlardan da yüksek talep olduğunu anlatan turizmciler, "Polonya, Ukrayna, Çekya, Slovakya, Romanya, Bulgaristan, Litvanya ve Letonya'dan rezervasyon akışı oldukça iyi" diyor.Öte yandan Türkiye, koronavirüs önlemleri kapsamında daha önce yurtdışından gelen yolcular için zorunlu kıldığı PCR testi uygulamasını 15 ülke için bugün kaldırıyor.Hong Kong, Çin, Tayvan, Vietnam, Avustralya, Yeni Zelanda, Singapur, Tayland, Güney Kore, İsrail, Japonya, Birleşik Krallık, Letonya, Lüksemburg, Ukrayna ve Estonya'dan Türkiye'ye gelen kişilerden ülkemize girişlerinde PCR testi talep edilmeyecek. Bu kapsamda özellikle İngiltere'den ciddi bir hareketlilik bekleniyor. İngiltere'nin Türkiye'yi kısa sürede kırmızı listeden çıkaracağını öngören turizmciler, "PCR testi ek bir maliyetti. Bunun kalkması ülkemize talebi pozitif etkileyecek" diyor.Ülkelere göre anlık vaka sayılarını paylaşan worldometers'ın 13 Mayıs verilerine göre Fransa'da günlük vaka sayısı 19 binin üzerindeyken, Almanya'da bu sayı 17 binlerde... Türkiye'nin Akdeniz çanağındaki rakiplerinden biri olan İtalya'da günlük vaka sayıları 8 bini aşıyor. İspanya'da ise bu sayı 5 binlerde seyrediyor. Türkiye'de ise son verilere göre bu sayı 10 binlere kadar geriledi. Haziran ayına kadar gerek aşılama gerekse tedbirlerle günlük vaka sayılarının 5 bine kadar gerilemesi bekleniyor.Avrupa ülkeleri turisti kendi içinde tutmak için farklı tanıtım hamleleri yürütüyor. Örneğin Malta, ülkesine gelen turistlere 200 euro verirken, İtalya, bazı tatil destinasyonlarını 'koronasız bölge' olarak öne çıkarıyor. Yunanistan ise Türkiye gibi bütün personelini aşılama sözü veriyor ancak ülkede turizmin adalara yayılmış olmasından dolayı bu sürecin zor yürütüleceği belirtiliyor. Tüm bu süreçte Türkiye ise Güvenli Turizm Sertifikası'nı 30 ve üzeri tesislerde zorunlu hale getirdi. Mayıs sonuna kadar turizm çalışanlarını aşılayacak olan Türkiye, programı doğrultusunda ilerliyor.