İş dünyasının online DNA’sı oldu

Gayrimenkul ve perakende sektörlerinde hizmet veren Alkaş, 35 yıllık network gücünü dijital ortama taşıdı. Ekimde Dijital Network Alkaş (DNA) isimli platform kuran şirket, pandemide iş dünyasına alternatif bir kanal oldu. Alkaş Genel Müdürü Yonca Aközer, pandemide dünyada çevrimiçi etkinliklerin yüzde 1.000 artış gösterdiğini söyledi. DNA platfonmunun bir yılda 120'nin üzerinde canlı yayın, 346 konuşmacı, 50 bine yakın üst düzey yöneticiye ulaştığını anlatan Aközer, yıl sonuna kadar 100 bin kişiye ulaşmayı ve canlı yayın sayısını 3 katına çıkarmayı hedeflediklerini ekledi.