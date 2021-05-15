Türkiye adım adım 5G’ye geçiyor

Türkiye, adım adım 5G teknolojisine geçiyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, uçtan uca yerli ve milli 5G haberleşme teknolojisi projesinin ilk fazının tamamlandığını açıkladı. Karaismailoğlu, proje kapsamındaki 5G yeni radyo, çekirdek şebeke, radyolink gibi ürünlerin Ar-Ge süreçlerinin sonuçlandırılarak ürünlerin prototiplerinin hazırlandığını söyledi.Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi ürünlerin son halinin demoları 26 Mayıs'ta açıklanacak. Milli Teknoloji Hamlesi'nin bir parçası olan 5G, dijital Türkiye'nin gelişiminde itici güç olacak.Bugün sayılı ülkede kullanılan 5G teknolojisi için frekans ihalesi gelecek yıl tamamlanacak, 2023'te de ilk sinyal vatandaşların hizmetine sunulacak. 5G, bu altyapı kodlarının ve malzemesinin beşinci kez değiştirilmiş halini ifade ediyor. Ürünlerin ticari şebekelerde kullanımı, test ve entegrasyonları ile ürün geliştirme çalışmaları devam edecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, 5G projesinde gelinen aşama ve Türkiye'nin kapsama alanına ait detaylı haritayı paylaştı. Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi'nin 5G projesinde ilk fazının 31 Mart itibarıyla tamamlandığını ifade eden akan Karaismailoğlu, 5G yeni radyo, çekirdek şebeke, şebeke yönetim sistemi, radyolink gibi ürünlerin Ar-Ge süreçleri ile prototiplerinin hazırlandığını belirtti.Türkiye dünyayla uyum içinde 5G'yi geliştiren ve ilk kullanan ülkelerden olmayı hedefliyor. Normalden 20 ila 60 kat daha fazla hız sunan 5G, sağlıkta büyük bir devrim yaratacak. Hız konusunda sunduğu avantajla yüksek kaliteli yayınlar yapılabilecek. Telekomünikasyon teknolojisinin zaman içinde gösterdiği alt yapı değişiklikleri 1G, 2G, 3G, 4G olarak adlandırılıyor. 5G telefonla birçok sektörde önemli değişimler yaratacak. 5G'ye duyulan ihtiyacın artmasına neden olan sektörlerin başında, akıllı ev teknolojilerinden sonra otonom araçlar ve akıllı ulaşım geliyor. 5G ile endüstriyel robotlar ve insansı robotların, kontrolleri daha hızlı bir şekilde yapılabilecek.