Üniversitelerin istihdam karnesi çıkarılıyor

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Türkiye'deki 200'ün üzerindeki üniversitenin 2014'ten bu yana istihdam karnesini çıkarıyor. Üni-Veri sistemiyle Boğaziçi Üniversitesi'nden ODTÜ'ye, Ankara Üniversitesi'nden Atatürk Üniversitesi'ne kadar Türkiye'deki bütün üniversitelerin mezunlarını işe yerleştirme performansı ölçülüyor. Sistem aynı zamanda üniversite rektörlerinin de başarı göstergesi olacak. Performansı "bölüm bazında" değerlendiren Üni-Veri sistemiyle öğrencilerin ne kadar sürede, hangi sektörde, hangi ücretle başladığı izlenebiliyor. Üniversitelerin bölümleri ile iş gücü piyasası arasında karşılaştırma yapılarak, yetkinliklerin doğru iş kollarında kullanılıp kullanılmadığı görülüyor.Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay, sistemin ayrıntılarını anlattı. Üniversite bölümleri ile işgücü piyasası arasında karşılaştırma yapıldığını belirten Atay, "Yetkinliklerin doğru iş kollarında kullanılıp kullanılmadığını görebiliyoruz. Ne yazık ki ortaöğrenim düzeyinde bilgi, beceri seti gerektiren işlerde çalışan üniversite mezunlarımız var" dedi. Bir bölüm verimsiz ve istihdam oranı düşükse bunun nedeninin eğitimden mi yoksa iş dünyasından mı kaynaklandığının araştırılması gerektiğini aktaran Atay, "Gerekliyse orada insan kaynağı planlamasına gidilmesini bekliyoruz" diye konuştu.İnsan kaynağı gibi yetenek yönetiminin de ele alınması gerektiğini vurgulayan Atay, geçen yıl başlatılan Staj Seferberliği Programı'na bu yıl 135 bin başvuru geldiğini söyledi. Atay, şöyle devam etti: "Programla stajı, sadece teknik fakültelerde öğrenim gören veya bilinen üniversitelerde okuyan öğrencilere tanınan bir fırsat olmaktan çıkarttık. Tüm fakülte ve yüksekokulları kapsayacak şekilde genişlettik. İşverenlerin başvuru yapan adayların kişisel bilgilerini görmeden sadece yetkinliklerine göre staj teklifi sunabilecekleri bir sistem geliştirdik. Adayları 26 parametreye göre değerlendiriyoruz. Böylece her öğrencimiz staj için fırsat eşitliğine sahip oluyor."