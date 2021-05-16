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Giriş Tarihi: 16.5.2021 14:13

Kademeli normalleşme ile uçak yolcularına, seyahat izin belgesi zorunluluğu kalktı

DHA
Kademeli normalleşme ile uçak yolcularına, seyahat izin belgesi zorunluluğu kalktı

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan bugün yayımlanan genelgeyle 17 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasındaki uygulanacak olan kademeli normalleşme sürecinde uçak yolcuları izin belgesi ibraz etmeden seyahat edebilecek.

Havayolu şirketi SunExpress, konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kademeli normalleşme tedbirleri kapsamında 17 Mayıs - 1 Haziran tarihleri arasında uygulanacak kısıtlamaların geçerli olduğu saatlerde yolcularımız, seyahat izin belgesine ihtiyaç duymadan, uçak biletlerini/e-biletlerini ibraz ederek uçuşlarımıza katılabilecektir" bilgisini paylaştı.

Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada da şöyle denildi: "Değerli misafirlerimiz; Kademeli normalleşme ile güzel günlere dönüş başlıyor. 17 Mayıs - 1 Haziran tarihleri arasında yurtiçi uçuş biletlerinizi seyahat izin belgesine ihtiyaç duymadan alabilirsiniz. Kısıtlama saatlerinde uçuşlarımıza katılacak misafirlerimiz seyahat belgeleri ile (uçak bileti, rezervasyon v.b) havalimanı ulaşımlarını gerçekleştirebilirler."

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Kademeli normalleşme ile uçak yolcularına, seyahat izin belgesi zorunluluğu kalktı
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