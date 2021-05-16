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Giriş Tarihi: 16.5.2021

’nin ’ya ihracatı yüzde 58 arttı

Türkiye’nin Libya’ya ihracatı yüzde 58 arttı
Türkiye'nin Libya'ya ihracatı yılın ilk 4 ayında 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 58 artarak 826 milyon dolara yükseldi. Ocak-nisan döneminde Türkiye'nin genel ihracatı yüzde 33.1 artarken, Libya'da bu artış genel ortalamanın neredeyse iki katına yaklaşarak yüzde 58'e yükseldi. Nisanda artış oranı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 228'e yükseldi. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil, Libya'da geçici hükümetin Türk yatırımcılara olan ilgisinin etkilerini görmeye devam ettiklerini belirterek, "Ülkenin yeniden inşası için Türk müteahhitlerimize hem altyapı hem de üst yapı noktasında önemli görevler düşüyor" dedi.
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Türkiye’nin Libya’ya ihracatı yüzde 58 arttı
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