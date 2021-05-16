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Giriş Tarihi: 16.5.2021

’tan geri adım

WhatsApp’tan geri adım

Sosyal medya şirketi 'un bünyesinde bulunan mesajlaşma platformu , gizlilik ilkesi ve hizmet şartlarındaki güncellemenin yürürlüğe girdiği 15 Mayıs'ta, "kişisel mesajlarınızı göremiyoruz" ve "hesabınızı silmeyeceğiz" paylaşımında bulundu

WhatsApp, kullanıcıların yoğun tepkisini alan son güncellemesine ilişkin sosyal medya üzerinden paylaşım yaptı. Söz konusu paylaşımda, "Hayır, kişisel mesajlarınızı göremiyoruz. Hayır, hesabınızı silmeyeceğiz. Evet, istediğiniz zaman kabul edebilirsiniz" ifadeleri kullanıldı.

ERTELEMEK ZORUNDA KALMIŞTI
Gizlilik politikası ve hizmet şartlarında değişikliğe gideceği açıklamasının ardından büyüyen tepki nedeniyle WhatsApp, 8 Şubat'ta yürürlüğe sokmayı planlandığı uygulamayı, 15 Mayıs'a ertelemek ve hasar sınırlama kampanyası yürütmek zorunda kalmıştı. WhatsApp, Türkiye'de de çok sayıda kullanıcısını, başta BiP olmak üzere diğer mesajlaşma uygulamalarına kaptırmıştı.
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WhatsApp’tan geri adım
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