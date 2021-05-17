Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Çiftçilerin borçlarının erteleneceğini açıklayan Başkan Erdoğan müjdeyi verirken bakliyat alım fiyatlarının da belli olduğunu açıkladı. Bu kapsamda; arpa ve buğday alım fiyatları ne kadar sorusunun yanıtı sorgulanmaya başlandı. Buna göre, arpa ve buğday alım fiyatları ne kadar oldu? 2021 Bakliyat alım fiyatları/arpa ve buğday alım fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte bilgiler!
BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLADI!
Erdoğan: "Ton başına sert ekmeklik buğday alım fiyatını 2 bin 250 liraya, arpa alım fiyatını 1750 liraya yükseltiyoruz."
Erdoğan: "Ton başına hububatta 275 lirayı, bakliyatta ise 910 lirayı bulan prim ve
Erdoğan: "Açıkladığımız alım fiyatları, diğer kamu kurumları için de referans fiyat olacak, farklı fiyatlandırma yapılmayacak."
Erdoğan: "Bakliyat alım fiyatlarımız ton başına kırmızı mercimekte 5 bin lira, yeşil mercimekte 4 bin 150 lira, nohutta ise 4 bin 50 lira olarak belirlenmiştir."
Belirlediğimiz 2021 yılı alım fiyatları ise Toprak Mahsulleri Ofisi'nin sert ekmekli buğday alım fiyatı 2 bin 250 lira, arpa alım fiyatı 1750 lira, kırmızı mercimekte ton başına 5 bin lira, nohutta ise 4 bin 50 lira olarak belirlenmiştir.
Ton başına hububatta 275 lirayı, bakliyatta ise 910 lirayı bulan prim ve destekler verilerek üreticilerimizin giderlerine katkı sağlayacaktır. Açıkladığımız fiyatlar referans fiyat olacaktır. Aynı şekilde kabul edilecektir.